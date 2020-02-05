Мадрид, , 15:43 — REGNUM Мадрид готов продолжать работать с Москвой ради укрепления испано-российских отношений. Об этом заявил испанский король Филипп VI 5 февраля на приеме дипломатического корпуса в Мадриде.

Он отметил, что отношения королевства с РФ продолжают укрепляться во всех плоскостях: экономической, политической и культурной. Общая работа в этом направлении будет продолжена.

Монарх добавил, что Испания считает приоритетом поддержку и расширение связей с США. Филипп VI выразил поддержку китайским властям, столкнувшимся с распространением в своей стране коронавируса нового типа.

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