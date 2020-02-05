Тбилиси, , 15:51 — REGNUM В правящей партии «Грузинская мечта» ждут ответа от оппозиции на выдвинутое предложение об изменении схемы голосования на предстоящих парламентских выборах. Об этом 5 февраля заявил экс-спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Партия власти предложила сократить число мест в парламенте, предназначенное для депутатов, избирающихся по мажоритарным округам с 73 до 50, а число мест для депутатов, проходящих по партийным спискам, увеличить с 77 до 100. Данный компромисс был предложен в ответ на требование оппозиции совсем отказаться от мажоритарщиков.

«Мы представили предложение о 100/50 и ждем в связи с этим ответа. Продолжение консультаций будет зависеть от того, каким будет ответ оппозиции», — сказал Кобахидзе.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиционные партии требуют перехода на пропорциональную схему голосования. Они отказались от участия в открывшейся 4 февраля весенней парламентской сессии и предпочли организовать «коридор позора» возле парламента.

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