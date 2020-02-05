Тюмень, , 15:37 — REGNUM Каждый их находящихся в китайском городе Ухань граждан РФ получил сообщения о возможности эвакуации на российскую территорию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой цитирует оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

По её словам, в составе российских групп на родину полетели «те наши соотечественники, кто захотел».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два самолёта с гражданами РФ на борту приземлились 5 февраля в Тюмени.