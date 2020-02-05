Москва, , 15:35 — REGNUM Новых иностранных послов в России ждёт напряженная, но крайне интересная работа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 5 февраля на церемонии вручения грамот иностранными послами.

Он выразил надежду, что представители 23 стран, недавно прибывшие в Россию, смогут поближе познакомиться со страной и почувствовать ее пульс. На их глазах в РФ будут решаться важные масштабные задачи политического, экономического и социального развития, добавил глава государства.

Путин поздравил дипломатов с началом важной и ответственной миссии по развитию отношений Москвы с их странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля российский лидер принял верительные грамоты от 23 новых послов, включая представителей США, Великобритании, Франции, Китая, Ирана, Ирака, Австралии, Германии, Алжира.

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