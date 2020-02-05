Москва, , 15:30 — REGNUM Размещение Соединенными Штатами нового ядерного оружия малой мощности W76−2 на подводных лодках вызывает тревогу в Москве. Об этом 5 февраля сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

«Мы реагируем на это с большой тревогой не потому, что видим в этом угрозу безопасности нашей страны, как раз безопасность надежным образом обеспечена в результате усилий, которые предпринимались и в плане вооружения, и в плане создания перспективных образцов военной техники, но с точки зрения доктрин и концепций, которые применяются американцами в ядерной сфере, — заявил Рябков. — Это очень тревожно».

Он добавил, что появление на стратегических американских носителях зарядов пониженной мощности говорит о приверженности Вашингтона к концепции «ограниченной ядерной войны».

Напомним, концепция «ограниченной ядерной войны» была выдвинута в США во второй половине 1950-х годов. Она означает возможность нанесения ядерных ударов по стратегически важным объектам противника.

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