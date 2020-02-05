Киев, , 15:23 — REGNUM На Украине власть и радикалы действуют сообща, уничтожая священную для украинцев память о Великой Отечественной войне, о героизме тех, кто освободил не только страну, но и всю Европу от «коричневой чумы».

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которое было обнародовано сегодня, 5 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что накануне «активисты"-радикалы в Одессе демонтировали и вывезли в неизвестном направлении барельеф советского маршала Георгия Жукова.

«Министерство культуры, возглавляемое душителем СМИ Бородянским, отказалось внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятник легендарному советскому военачальнику Георгию Жукову в Харькове. А в Одессе ура-патриоты демонтировали последний барельеф маршалу Жукову. Последний, потому что 31 октября 2019 года националисты демонтировали памятный знак Маршалу Победы, установленный на улице Канатной, причем сделано это было с одобрения власти. «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже заявляла, что в Одессе «именно назначенные Зеленским, подчиненные ему и выполняющие его распоряжения люди уничтожили памятный знак, на который не поднялась рука у Порошенко и Саакашвили»», — отмечается в заявлении партии.

То есть, констатируют в политической силе, теперь на Украине в честь Георгия Жукова запрещено называть улицы и проспекты, а вот в честь пособников нацистов можно.

«Во Львове улица названа именем инициатора формирования дивизии СС «Галичина» Владимира Кубиёвича. И это не первый случай открытой героизации украинцев, служивших в войсках СС. Достаточно вспомнить мемориальную доску в Калуше гауптштурмфюреру СС Дмитрию Палиеву, многочисленные акции националистов, прославляющие Бандеру и Шухевича», — подчеркнули в ОПЗЖ.

В партии также отметили, что это не удивляет, поскольку «закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» так активно используется националистами и идейно связанными с ними чиновниками в своих интересах, что даже его название недалекие исполнители сократили до весьма красноречивого — «закон о декоммунизации».

В оппозиционной политсиле уверены: позорная позиция украинской власти и президента Зеленского, направленная на заигрывание с фашиствующими радикалами, вызвала не только возмущение у большинства украинских граждан, но и осуждение мирового сообщества.

«Впрочем, чего ждать от государства, президент которого на международном уровне заявляет: «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста»?» — резюмируется заявление.

ИА REGNUM напоминает, что 3 февраля стало известно, что министерство культуры Украины отказалось внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятник маршалу СССР Георгию Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове.