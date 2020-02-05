Идлиб, Сирия, , 15:18 — REGNUM Селение в сирийской провинции Идлиб, где находится наблюдательный пост турецких сил, занято армией Сирии. Об этом сообщил 5 февраля арабский телеканал Al Arabiya.

Речь идёт о деревне к востоку от города Саракиб. Отметим, что турецкие войска сдерживают продвижение отрядов Сирийской арабской армии к стратегически важному Саракибу. Они установили на подходах к городу четыре наблюдательных поста.

Как сообщало ИА REGNUM, Саракиб является последним крупным населенным пунктом на трассе М5, соединяющей Алеппо и Дамаск, поэтому его стремятся занять сирийские правительственные силы.

Читайте также: Пленённые в Сирии боевики рассказали о поддержке Турции