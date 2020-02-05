Подгорица, , 15:13 — REGNUM Опрос общественного мнения, проведенный в Черногории в декабре 2019 года агентством De Facto Consultancy показывает, что большинство граждан Черногории поддерживают евроинтеграцию. 5 февраля результаты опроса были обнародованы.

Результаты исследования общественного мнения под названием «Взгляды граждан на европейскую интеграцию и процесс вступления Черногории в ЕС» показали, что 66,1% граждан положительно относятся к ЕС, а 66,4% поддерживают вступление Черногории в ЕС.

Согласно данным опроса, 82,5 процента граждан проголосовали бы на референдуме, а 75,4 процента тех, кто проголосовал бы, были за ЕС.

Почти половина опрошенных граждан считают ЕС крупнейшим донором в Черногории и экономическим партнером страны.

По мнению половины респондентов, Черногория вступит в ЕС к 2025 году.

В опросе приняли участие 1 014 респондентов