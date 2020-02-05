Киев, , 15:11 — REGNUM Украинское издание «Новое время», которое первым обнародовало информацию о заявлении госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым для Украины потерян, открыло источник этой информации.

Сегодня, 5 февраля, издание отмечает, что источником выступила Елена Трегуб, генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (основанная Transparency International), которая присутствовала на встрече экспертов с Помпео.

Она утверждает, что некоторые активисты просили Белый дом держать Крым в поле зрения внешней политики США, а также организовать конференцию по «крымскому вопросу» в Вашингтоне. Однако по госсекретарю было видно — у него несколько другие приоритеты, заявила Трегуб.

После резонанса, который на Украине предсказуемо вызвала публикация слов представителя Вашингтона, она уточнила свое заявление.

По ее словам, в ходе беседы в Киеве госсекретарь действительно дал понять, что международное сообщество считает Крым потерянным, но на встрече как раз и обговаривали вопрос о том, как держать проблему на повестке дня.

ИА REGNUM напоминает, что изначально заявление Помпео, по словам источника, звучало так:

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать».