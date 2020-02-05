Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Министерство обороны США в последнее время активно практически отрабатывает новую концепцию боевого применения авиации. В основе её лежит совместное выполнение боевой задачи пилотируемыми и беспилотными системами. Предполагается на БПЛА возложить особо опасные миссии.

С этой целью с сентября 2019 года на базе Патуксент Ривер компанией Boeing и ВМС США были организованы и проведены четыре испытательных полёта самолётов EA-18G Growler, выполненных в беспилотном варианте, под управлением с борта другого, но уже пилотируемого самолёта EA-18G Growler. В ходе данных испытаний было выполнено 21 полётное задание. Подробности полётных заданий компания Boeing не раскрывает. Об этом пишет новостной ресурс Flight Global.

Представитель компании Boeing заявил: «Эта технология позволяет флоту расширить зону досягаемости датчиков, сохраняя пилотируемые самолеты в безопасности. Это мультипликатор силы, который позволяет одному экипажу управлять несколькими самолётами без значительного увеличения нагрузки. Он обладает потенциалом для повышения живучести, а также ситуационной осведомлённости».

Самолет EA-18G предназначен для ведения радиотехнической разведки, постановки помех радиолокационным станциям и системам связи противника, а также для уничтожения РЛС противорадиолокационными ракетами HARM.