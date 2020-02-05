Париж, , 15:05 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп встретился с представителями юристов, выступающих против проекта пенсионной реформы, сообщает Le Figaro.

Глава правительства напомнил о благоприятном влиянии универсальной системы, чтобы гарантировать высокий уровень пенсий для юристов, в частности, путем индексации заработной платы на встрече, которая продолжалась более двух часов.

Известно, что для юристов с самыми ограниченными доходами «пенсия будет увеличена на 13%».

Напомним, тысячи адвокатов провели демонстрацию против пенсионной реформы в Париже 3 февраля, осудив «презрение» правительства.