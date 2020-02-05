Париж, 5 февраля 2020, 15:05 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп встретился с представителями юристов, выступающих против проекта пенсионной реформы, сообщает Le Figaro.
Глава правительства напомнил о благоприятном влиянии универсальной системы, чтобы гарантировать высокий уровень пенсий для юристов, в частности, путем индексации заработной платы на встрече, которая продолжалась более двух часов.
Известно, что для юристов с самыми ограниченными доходами «пенсия будет увеличена на 13%».
Напомним, тысячи адвокатов провели демонстрацию против пенсионной реформы в Париже 3 февраля, осудив «презрение» правительства.