5 февраля 2020 | Время чтения 7 мин

В Косово к власти пришло новое правительство, возглавляемое левым националистом Альбином Курти. Сербские эксперты анализируют, каким образом это может сказаться на политической обстановке в регионе и на положении косовских сербов.

Татьяна Стоянович, , 17:08 — REGNUM От нового правительства в Приштине можно ожидать продолжения политики всех предыдущих правительств этого сепаратистского формирования — они и впредь будут шантажировать Белград и считать, что смогут в ходе переговоров получить от него максимум уступок. Об этом ИА REGNUM заявил профессор факультета политических наук Университета в Белграде, председатель движения «За сохранение сербского государства» Слободан Самарджич, отвечая на вопрос, поменяется ли что-то в отношениях Белграда и Приштины после избрания Альбина Курти на должность премьер-министра.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 2 февраля правящая коалиция, состоящая из партии «Самоопределение» Альбина Курти и Демократического союза Косово Исы Мустафы достигли соглашения о распределении должностей в новом правительстве. На следующий день состав нового кабинета министров одобрил парламент сепаратистского формирования.

«Приштина сформировала собственную армию, ввела стопроцентные таможенные пошлины на товары из Белграда и таким образом остановила переговоры с сербскими властями. Но последствия этого коснулись и ее тоже. Если бы Приштина была чуть более сговорчивой, она бы уже давно заключила соглашение о взаимном признании с сербским лидером Александром Вучичем. Но они хотели получить всё, при этом не отдавая ничего. Правда, вариант компромисса, который предлагался, не был на руку Сербии, но мы сейчас рассматриваем его с точки зрения Приштины. У нее был шанс достичь договорённости с Белградом и получить признание с его стороны с определенными уступками. Но на это они не были готовы. А то, что мы сегодня слышим, очень похоже на политику предыдущего правительства с небольшими вариациями», — полагает Самарджич.

Александр Вучич Europeanwesternbalkans.com

При этом эксперт считает, что новое правительство будет и дальше обострять отношения с Белградом, учитывая то, что в своем обращении к косовскому парламенту Альбин Курти обозначил среди своих задач подачу иска против Сербии в Международный суд ООН. Также он говорил о грядущих репарациях и о том, что Белград должен извиниться перед Приштиной за конфликт 90-х годов, добавил Самарджич.

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«Если эти вопросы будут стоять на повестке дня правительства Курти, то переговоры заморозятся. Я считаю, что для Сербии это было бы хорошо. Время на стороне Сербии, и со стороны сербских властей в данный момент было бы очень опрометчиво ввязываться в какие-либо переговоры. Но пока продолжения диалога ожидать сложно, и это заслуга албанцев», — отметил сербский политолог.

Слободан Самарджич также считает, что перемены в сепаратистской власти вряд ли существенно повлияют на положение сербов в южном крае. По его словам, все премьер-министры Косово обещали учитывать интересы сербского населения еще с момента формирования институтов временного самоуправления в Приштине в 2001 году.

Слободан Самарджич Белград. У железнодорожного вокзала «Белград-Главный» Bestalex «Но это была всего лишь сказка для ушей Запада. На деле там проводилась дискриминация и сегрегация сербского населения, иными словами — современный апартеид. Кто мог, покинул Косово. Те сербы, которые не имели возможности уехать, остались жить в Косово, и они там лишены всех прав. При этом Европа, которая громче других заявляет о необходимости соблюдения прав человека, молчит. Нельзя ожидать, что албанцы сами догадаются обеспечить сербам равноправные условия для учебы или работы. Албанцы не могут улучшить уровень жизни даже для своих. Сегодняшнее Косово — это территория с абсолютно криминальной экономикой и с самым большим процентом эмиграции среды молодежи».

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Говоря о действиях партии косовских сербов «Сербский список», которая согласилась участвовать в работе парламента, но при этом отказалась поддержать правительство Курти, эксперт заявил, что она полностью подконтрольна сербскому руководству и действует в соответствии с рекомендациями Белграда.

«В этом есть логика, так как сербская партия в Косово не может попасть под влияние какой-либо албанской партии. Но ситуация такова, что сербы в Косово и Метохии не имеют выбора — «Сербский список» остался фактически единственной сербской партией», — подытожил Слободан Самарджич.

В свою очередь, председатель Сербского национального форума (Грачаница), профессор Александр Джикич подчеркнул роль США в победе Альбина Курти и партии «Самоопределение».

"Он не был абсолютным победителем на этих выборах, но вместе с Демократическим союзом Косово ему удалось сформировать правительство. Правда, переговоры коалиционных партнеров вокруг формирования кабмина продолжались слишком долго. Думаю, что посол США в Германии и спецпредставитель Дональда Трампа по переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл во время недавнего визита на Балканы сыграл решающую роль в том, что они окончились удачно», — считает Джикич.

Сербский эксперт при этом обратил особое внимание на состав нового правительства, который, по его словам, «просто шокирующий». На должность министра обороны назначен Антон Чуни, который еще в 1998 году был активным участником террористических нападений на военных СРЮ.

Антон Чуни

Александр Джикич «Включение такого человека в состав правительства — это, скорее всего, заигрывание с твердым националистическим ядром. Курти сделал это, чтобы придать министерскому кабинету больше националистической краски, так как его партия известна как умеренная, гражданская, собирающая вокруг себя в основном молодых людей. Эта молодёжь как раз и помогла ей победить на выборах. Они голосовали за «Самоопределение», так как эта партия не тащит за собой груз прошлого. Но решение по поводу назначения министра обороны действительно неожиданное, и вопрос, как оно дальше скажется на работе правительства, в котором и так существует довольно жесткое антисербское ядро».

Эксперт высказал сомнение по поводу готовности сербов приспособиться к переменам в верхах власти в Приштине. В любом случае, по его мнению, они мало что могут реально сделать, так как представители сербов по традиции возглавляют в сепаратистском правительстве только те министерства, которые мало влияют на политический климат в Косово. С другой стороны, политическая жизнь в сербской среде почти полностью замерла, продолжил Джикич.

«Сербский список» — это на самом деле Сербская прогрессивная партия (правящая партия в Сербии — ИА REGNUM), только зарегистрированная в юридической системе сепаратистского Косово под отдельным названием. Ее полностью контролирует Белград, и это само по себе не так уж плохо. Горькое послевкусие оставляет тот факт, что «Сербский список» не имеет альтернативы. У сербов есть одна-единственная политическая организация. «Сербский список» — повелитель жизни и смерти, он решает, кто получит работу, кто получит жилье», — рассказал собеседник ИА REGNUM.

Косово — это Сербия JustUser

По мнению Джикича, правительство Альбина Курти вряд ли будет работать над достижением компромисса с Белградом. «Сам факт того, что в его составе на месте министра обороны оказался бывший боевик «Освободительной армии Косово», говорит о том, что их интересует только достижение собственной цели — полное признание Косово в свойстве независимого государства», — сказал он.

«Я не знаю, что Белград может сделать в такой ситуации. Я, как и большинство сербских интеллектуалов, всегда выступал за сохранение «статуса-кво». Но соглашаться на независимость Косово — это катастрофа для Сербии. Она уже достаточно уступила, и у нее уже не осталось пространства для дальнейших уступок. Подписание какого-то юридически обязывающего документа дестабилизирует все пространство Западных Балкан. Это сразу повлияет на обстановку в Боснии и Герцеговине, в Рашской области на юге Сербии, может быть, и на Македонию. Если Белград решится на подписание подобного документа, он столкнётся с ещё более серьёзными проблемами. Пока международный статус Косово и Метохии определяет Резолюция 1244 СБ ООН, за которой стоит пять постоянных членов Совета Безопасности, Сербии спешить некуда», — резюмировал Александр Джикич.