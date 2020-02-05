Москва, , 15:02 — REGNUM

Первые поставки С-400 Индии — это, безусловно, интересная новость, которая демонстрирует сразу несколько важных тенденций и преследует важные цели, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя поставки систем индийской стороне."Во-первых, учитывая, что она «прошла» в рамках Международной выставки вооружений Defexpo 2020, это важный сигнал потенциальным интересантам о том, что российская сторона чётко выполняет свои обязательства и соблюдает график поставок, несмотря ни на какие осложнения.

Во-вторых, это месседж для новых покупателей, который говорит о том, что все желающие уже могут заключать контракты на новые поставки этих комплексов.

В-третьих, такая новость призвана косвенно напомнит мировому сообществу о существовании этих и других комплексов ПВО российского производства. Это элемент конкурентной борьбы на рынке вооружений.

Наконец, это может быть сделано и в рамках поддержки Индии. Это способ послать сигнал странам, с которыми она соперничает, что у неё скоро будет передовое вооружение, один из лучших комплексов ПВО в мире, она станет сильнее.

Не исключено, что российская сторона и в дальнейшем будет подробно рассказывать о ходе исполнения данного контракта», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия российских систем ПВО С-400 будет поставлена индийской стороне согласно утверждённому графику до конца 2021 года.

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