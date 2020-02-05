Тампа, США, , 15:00 — REGNUM Очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III проведено министерством обороны США. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.

Также указывается, что пуск ракеты был проведён из шахты с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, после чего её головная часть, пролетев расстояние в 6,75 тыс. км, успешно поразила цель, которая была расположена в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) на Тихом океане.

Отметим, американские ракеты шахтного базирования Minuteman III, по данным пресс-службы, были приняты на вооружение армией США почти 50 лет назад и ежегодно Пентагон проводит до четырех их пусков с целью проверки готовности имеющихся ракет.