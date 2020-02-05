Бишкек, , 14:56 — REGNUM Причиной введения визовых ограничений США для Киргизии является отсутствие электронных биометрических паспортов. Об этом заявил посол США в Киргизии Дональд Лу, сообщает 5 февраля «Азаттык» (СМИ — иностранный агент).

Дипломат отметил, что в республике начали выдвигать различные версии, в том числе закрытие американской базы, уровень коррупции и другие предположения.

«Есть только одна причина — Киргизия не выдает гражданам электронные биометрические паспорта», — заявил Дональд Лу.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков встретился с государственным секретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили введение визовых ограничений для Киргизии.