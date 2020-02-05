Сеул, , 14:57 — REGNUM 5 февраля в Сеуле состоялась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и председателя совета Международной антикоррупционной конференции (IACC) Югетт Лабель. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны уделили особое внимание важности борьбы с коррупцией.

В рамках встречи глава Южной Кореи отметил, что правительство страны разработало и следует пятилетнему антикоррупционному плану, благодаря которому страна смогла добиться хороших результатов.

Известно, что в 2017 году Южная Корея заняла 51-е место в рейтинге восприятия коррупции, в 2018 году — 45-е место, в 2019 году — 39-е место.

Однако президент добавил, что данных усилий недостаточно и Южная Корея будет стремиться к тому, чтобы к 2022 году войти в двадцатку стран по индексу восприятия коррупции.

В свою очередь, Лабель отметила, что показатель Южной Кореи в индексе значительно вырос, а также добавила, что не каждая страна может добиться такого показателя за три года.

Между тем 19-я Международная антикоррупционная конференция пройдет в Южной Корее в июне текущего года.

Индекс восприятия коррупции — показатель, составляемый международной неправительственной организацией Transparency International с целью отражения оценки уровня восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по 100-бальной шкале. Составляется ежегодно с 1995 года.