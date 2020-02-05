Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Попытку закрыть депутатов внутри здания парламента Грузии предпринял 5 февраля один из активистов движения «Измени». Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, мужчина попытался повесить навесной замок на входные двери здания. Попытка была пресечена полицией. Правоохранители увели с места инициативного активиста.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля оппозиционные силы Грузии собрались возле здания парламента для проведения акции протеста. Активисты создали «коридор позора», чтобы через него проходили депутаты правящей партии «Грузинская мечта», но те прошли раньше, чем собрались протестующие.

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