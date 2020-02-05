Санкт-Петербург, , 14:50 — REGNUM Жители Кировского района Санкт-Петербурга жалуются на огромное начисление платы за отопление в рекордно теплую зиму. Об этом заявил 5 февраля депутат Заксобрания от «Единой России» Алексей Цивилев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цивилев попросил совета у вице-губернатора города Николая Бондаренко на тему того, как ему объясняться с возмущенными горожанами.

«В январе и феврале просто толпами идут люди, и идут конкретно с платежками за отопление. Если в прошлом году было много снега, мы объясняли, что холодно, отопление поэтому необходимо больше, то сейчас средняя температура по декабрю +1,5 градуса, а январские крещенские морозы вообще самые теплые в истории», — сказал Цивилев. Он заявил, что лично видел, как на Московском проспекте, пользуясь плюсовыми температурами, кладут асфальт.

«Что отвечать людям? За «хрущевку» в Кировском районе 1,5−2 тысячи рублей сверху они платят. Приносят платежку прошлогоднюю на 42 метра и нынешнюю на 42 метра. И разница в 1,5−2 тысячи. Нам нужно отвечать что-то», — недоумевает депутат.

Он признал, что до сих пор существуют управляющие компании, которые отказываются ставить приборы учета тепла.

«Люди не должны получать в теплую зиму платежки больше, чем в холодную зиму. Здесь нет никакой логики», — развёл руками единоросс.

Но Николай Бондаренко посоветовал ему разбираться с каждым случаем отдельно, передать обращения ему, и чиновник тоже ими займется. Бондаренко утверждает, что в городских Жилкомсервисах установлен «четырехбарьерный контроль» через сами УК, жилищное агентство, администрации районов и Жилищный комитет.

«Конечно, страховки от недобросовестных компаний, как и от дураков, нет», — сказал Бондаренко. «Что касается частных компаний, там да, это очень тяжело проследить, там хулиганят», — добавил чиновник. Так, в Красносельском районе жителю ЖК «Четыре моря» начислили плату в 155 тыс. рублей.

И все же, указал Бондаренко, средняя температура декабря была на 2,5 градуса ниже, чем в ноябре 2019 года, поэтому совершенно естественно, что потребление тепла росло, и примерно на 7% выросли суммы в квитанциях. В Жилищную инспекцию за этот период поступило всего 257 обращений.