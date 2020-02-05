Варшава, 5 февраля 2020, 14:50 — REGNUM Президентские выборы в Польше будут проведены 10 мая текущего года. Об этом 5 февраля сообщила спикер сейма (нижней палаты польского парламента) Эльжбета Витек.
«В соответствии с законодательством, назначаю выборы на воскресенье 10 мая», — приводит её слова РИА Новости.
При этом согласно польскому законодательству дату выборов президента страны определяет именно спикер польского сейма.
Напомним, ранее о своей поддержке действующего президента страны Анджея Дуду заявила правящая польская партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. Также известно, что кандидатом в президенты от оппозиции будет вице-спикер нижней палаты парламента Малгожата Кидава-Блоньская. Кроме них кандидатами станут ещё несколько представителей различных политических и общественных сил Польши.