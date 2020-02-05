Москва, , 14:51 — REGNUM Принципы равенства и невмешательства в дела друг друга должны лежать в основе российско-американских отношений. Взаимодействие РФ и США во многом влияет на обстановку в мире, заявил глава Российского государства Владимир Путин 5 февраля на церемонии вручения грамот иностранными послами.

От состояния отношений России и США, их стабильности и предсказуемости во многом зависят мир и безопасность на планете, отметил Путин. Он добавил, что эти отношения должны опираться на принципы равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Так, РФ готова вести с США содержательный диалог по контролю над вооружениями и противодействию терроризму, а также по мирному урегулированию в регионах мира. Возвращение к конструктивному взаимодействию — также в интересах всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля новый посол США Джон Салливан вручил верительную грамоту российскому президенту в числе дипломатов из других стран.

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