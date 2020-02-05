Конакри, , 14:48 — REGNUM Парламентские выборы, которые должны были пройти в Гвинее 16 февраля, были перенесены на 1 марта 2020 года. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на телевизионное обращение президента страны, Альфы Конде, к гражданам.

По информации журналистов телерадиокомпании, президент Конде ввел закон, позволяющий переносить сроки парламентских выборов, двумя неделями ранее.

Как сообщил Конде, среди причин переноса выборов — призывы лидеров ключевых оппозиционных партий страны к саботажу выборов, что привело к уходу со своих постов семи членов Независимой избирательной комиссии, которые объяснили, что покинули свои позиции из-за неудовлетворительной организации избирательного процесса.

По его словам, другая причина — призывы религиозных лидеров к прекращению подготовки к выборам, пока все причастные к процессу лица не проведут заседание, где обязуются провести справедливые, независимые, открытые и заслуживающие доверия выборы без какой-либо дискриминации.

По словам наблюдателей, второй перенос даты выборов менее чем за три месяца говорит о том, что Избирательная комиссия сталкивается с трудностями в подготовке выборов. Они также отметили, что Избирательная комиссия Гвинеи сталкивается не только с финансовыми и техническими затруднениями, но и с кадровыми проблемами.