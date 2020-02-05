Киев, , 14:43 — REGNUM Украинская активистка Эмине Джапарова заявляет, что информация о том, что госсекретарь США Майк Помпео объявил Киеву, что Крым не вернуть, является исключительно «медийной манипуляцией».

Джапарова присутствовала на встрече Помпео с экспертами в столице Украины и заявляет, что такого рода заявлений на мероприятии не было.

«Как участник встречи, должна отметить, что госсекретарь США никоим образом не демонстрировал то, о чем говорится в статье… также от него не звучали слова, которые приводят СМИ… Также для меня загадка, кто был тем «источником» информации. Правдой является то, что на встрече заговорили о Крыме по моей инициативе», — объясняет Джапарова.

Она также призывает украинских журналистов массово обратиться в посольство США в Киеве для получения официальной информации относительно слов Помпео о Крыме.

ИА REGNUM напоминает, что ранее один из источников украинского издания «Новое время» привёл слова Помпео, сказанные на переговорах с активистами в Киеве:

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать».