Нур-Султан, , 14:41 — REGNUM Расширенное заседание политического совета правящей партии Казахстан «Нур Отан» («Свет Отечества») состоится 18 марта 2020 года. Об этом 5 февраля написал пресс-секретарь первого президента республики Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

Он добавил, что председатель «Нур Отан» Нурсултан Назарбаева подписал постановление о созыве заседания. Члены партии обсудят основные задачи на 2020 год, добавил Укибай.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля Нурсултан Назарбаев встретился с первым заместителем председателя партии Бауыржаном Байбеком. Собеседники обсудили подготовку к предстоящему заседанию политического совета партии.

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