Джакарта, , 14:41 — REGNUM Министр торговли Индонезии Агус Супарманто заявил, что запрет на ввоз животных из Китая в Индонезию является лишь временной мерой, пока вспышка коронавируса не утихнет, сообщает Antara.

«В течение месяца мы будем следить за развитием ситуации, если условия будут нормальными, мы вернемся к прежней политики», — отметил министр торговли.

По словам министра, запрещено импортировать из Китая в Индонезию диких животных, включая черепах и змей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пока не планирует репатриировать гражданина Индонезии, зараженного коронавирусом в Сингапуре.

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