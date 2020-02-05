Москва, , 14:34 — REGNUM Российский президент Владимир Путин намерен развивать военно-техническое сотрудничество с Алжиром и рассчитывает на визит в Москву президента страны Абдельмаджида Теббуна. Об этом глава Российского государства заявил 5 февраля на церемонии вручения грамот иностранными послами.

Путин отметил, что Москву и Алжир связывают прочные, дружеские отношения. Существуют перспективы наращивания экономического и военно-технического сотрудничества, а также координации для укрепления стабильности и безопасности в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне.

Российский лидер напомнил, что ранее в Берлине произошла его короткая встреча с алжирским коллегой Теббуном.

«Надеюсь увидеть его в России», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, новый посол Алжирской Народной Демократической Республики в России Мохамед Шериф Курта вручил верительную грамоту российскому президенту в числе дипломатов из других стран.

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