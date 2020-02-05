Москва, 5 февраля 2020, 14:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон претендует на роль неформального лидера Европы, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 5 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Макрона, который обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны.
Кроме того, он отметил, что в настоящее время не прекращаются попытки доказать, что есть некая презумпция вины России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю и «сделать виновным польский народ».
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