Москва, , 14:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон претендует на роль неформального лидера Европы, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 5 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Макрона, который обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны.

«И заявление Макрона, и вся грязная возня, которая началась в Израиле (намек на «извинения», сделанные дирекцией мемориального комплекса Яд Вашем — прим. ИА REGNUM), свидетельствует о том, что это всё не про историю, а про совершенно другие вещи, — сказал Строкань. — Что касается Макрона, то он претендует на роль неформального лидера Европы. Он хочет понравиться всем. Оказываясь в польской аудитории, он пытается каким-то образом подстроить свою речь под поляков, чтобы показать, что он свой для поляков».

Кроме того, он отметил, что в настоящее время не прекращаются попытки доказать, что есть некая презумпция вины России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю и «сделать виновным польский народ».

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