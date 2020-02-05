Нур-Султан, , 14:26 — REGNUM 213 тыс. жителей Казахстана обратились за помощью к правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»). Об этом 5 февраля заявил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, сообщили в пресс-службе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Бывший глава государства ознакомился с мерами по усилению обратной связи отделений партии с населением. Байбек также рассказал о проведении расширенного заседания политического совета «Нур Отан».

Он отметил, что количество обращений граждан республики в 2019 году выросло на 34%. Зампредседателя добавил, что члены партии при общении с населением делают акцент на отдаленных населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Бауыржан Байбек заявил, что расширенное заседание политического совета «Нур Отан» состоится в марте 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Расширенное заседание правящей партии Казахстана пройдет в марте