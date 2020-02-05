Киев, , 14:30 — REGNUM Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует о проведении больших батальонных тактических учений по отражению атаки условного противника и последующему переходу в контрнаступление.

Согласно информации пресс-службы штаба, такие учения состоялись накануне, 4 февраля, на полигонах, расположенных на севере страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Штаб подчеркивает, что в ходе учений за основу легенды для ВСУ взяли реальные ситуации, которые постоянно случаются в зоне боевых действий в Донбассе.

«Пехотное подразделение ведет оборону вверенного участка, противник пытается ее прорвать, и, получив отпор, откатывается на прежние позиции. Но нынешние учения отличались другим, чем обычно, финалом. Отбившись, наши подразделения переходят в решительное контрнаступление и отбрасывают врага из его предыдущих позиций», — говорится в отчете пресс-службы.

Уточняется, что во время учений были привлечены артиллерия, танки и пехота.

В комментарии прессе командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский отметил успешность проведенных учений и заявил, что в украинской армии «делают выводы и отрабатывают актуальные на линии соприкосновения темы».

ИА REGNUM напоминает, что 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде проект закона об одобрении допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных военных учениях.