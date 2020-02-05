Солнечногорск, Московская область, , 14:22 — REGNUM В Московской области на площадке Мастерской управления «Сенеж», входящей в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» проходит семинар совещание по подготовке совместного расширенного заседания президиума Государственного совета Российской федерации и Совета при Президенте Российской федерации по науке и образованию «О повышении роли субъектов Российской федерации в подготовке для экономики и социальной сферы».

Комментируя процесс подготовки к заседанию Госсовета, губернатор Кировской области, руководитель подгруппы «Высшее образование» Игорь Васильев отметил, что формат «рабочих групп» он считает идеальным.

«В нашей подгруппе мы обсуждали вопросы качества общего образования в средних специальных учебных заведениях, мы обсуждали вопросы взаимодействия с предпринимательским сообществом по формированию «карты потребностей» в кадрах для экономики. Мы предложили создать цифровую платформу, и пилотировать ее в нескольких регионах, которая позволила бы губерниям, руководителям территорий формировать потребность в кадрах, оснащать средние специальные учебные заведения, для того, чтобы экономика региона могла развиваться в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к современным кадрам», — отметил губернатор Кировской области.

«В процессе подготовки заседания Госсовета в формате «рабочих групп» принимают участие представители правительства, заинтересованных министерств и ведомств, вице-премьеры, предприниматели. То есть, это как раз та самая площадка, на которой идет открытый разговор обо всех проблемах, как раз, говорят и выносятся на рассмотрение Госсовета знаковые решения на десятилетия вперед. Мне кажется, это идеальный формат, который уже был апробирован на предыдущих заседаниях Госсовета по строительству, дорогам, медицине… Мне, как губернатора, такой формат очень нравится», — подчеркнул Игорь Васильев.

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