Москва, 5 февраля 2020, 14:21 — REGNUM Текущее состояние российско-британских отношений вряд ли удовлетворяет обе стороны. Россия готова к восстановлению диалога, заявил президент Владимир Путин 5 февраля в ходе церемонии получения верительных грамот от иностранных послов.
В Москве убеждены, что в общих интересах обеих стран — восстановление взаимоуважительного политического диалога, укрепление торгово-экономических обменов, наращивание культурно-гуманитарных контактов, отметил он.
«И мы к этому готовы», — сказал Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, новый посол Великобритании в России Дебора Джейн Броннерт вручила президенту РФ верительную грамоту в числе других послов.
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