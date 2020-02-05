Варшава, , 14:17 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о реформе судебной системы. Об этом сообщил в эфире «Польского радио» пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский.

«Подтверждаю, только что президент поставил свою подпись на законе о реформе правосудия. Это означает, что президент прислушался к голосу тех людей, которые утверждают, что принятые в последнее время парламентом законы должны быть элементом польского правосудия», — сказал пресс-секретарь.

По словам Спыхальского, президент принял такое решение только после широких консультаций с оппозиционной частью парламента страны и со своими советниками. В президентском дворце тщательно проанализировали содержание закона на предмет соответствия Конституции Польши.

20 декабря 2019 года парламентом был утверждён закон о внесении изменений в законы о судоустройстве и о Верховном Суде, а также о административных, военных судах и прокуратуре. Реформа вводит дисциплинарную ответственность судей за действия или бездействие, которые могут сделать невозможным или значительно затруднить отправление правосудия, или его эффективность, а также за общественную деятельность, противоречащую принципам независимости судов.

Кроме того, вносятся изменения в процедуру избрания председателя Верховного суда. Кандидата на эту должность сможет выдвинуть любой судья Верховного суда. В случае проблем с выбором кандидатов из-за отсутствия кворума, на окончательной стадии выборов председателя потребуется присутствие 32 судей Верховного суда.

Споры о судебной реформе в Польше идут уже несколько лет. Реформу продвигает правящая партия «Право и Справедливость». Против реформы выступает либеральная проевропейская оппозиция, которая видит в реформе ущемление независимости судей. Оппозицию активно поддерживает Евросоюз, угрожая Польше санкциями.