Москва, , 14:12 — REGNUM Москва выступает в поддержку сохранения территориальной целостности Ирака. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами ряда стран и в том числе Ирака.

«Россия последовательно выступает в поддержку сохранения суверенитета и территориальной целостности иракского государства», — сказал Путин и добавил, что Россия также оказывает активное содействие в вопросах обеспечения безопасности Ирака.

Кроме этого, как отметил российский лидер, российская сторона считает, что вопросы внутренней политической стабилизации в иракском государстве должны решаться путем широкого национального диалога с учётом интересов всех иракских граждан «независимо от их идеологических убеждений и этноконфессиональной принадлежности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттереш рассказал о том, как сохранить единство и суверенитет Ирака.