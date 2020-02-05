Москва, , 14:21 — REGNUM В США может начаться гражданская война. Об этом 5 февраля заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«В США возможна гражданская война. Мы привыкли за последние 150 лет о том, что США — символ политической стабильности, символ мощности политических институтов», — отметил Марков.

Однако сейчас ситуация изменилась, отметил эксперт. По его словам, раскол в американском обществе сейчас велик как никогда. К этому добавляется и серьёзный кризис политических институтов. Попытка же импичмента президента США Дональда Трампа является ярким доказательством этих процессов и, по мнению Маркова, представляет из себя попытку государственного переворота.

«Кризис настолько сильный, что в какой-то момент США может затрясти по полной программе. Мы должны подумать, что мы будем делать, когда американская система управлении Украиной хлопнется, в один момент они могут уйти, в течениие нескольких лет, и тогда хунта будет предоставлена сама себе», — заявил политолог.

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