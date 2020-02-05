Джакарта, , 14:06 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пока не планирует репатриировать гражданина Индонезии, зараженного коронавирусом в Сингапуре, сообщает Kompas.

По словам президента, посольство Индонезии в Сингапуре следит за состоянием здоровья гражданина Индонезии.

«Мы должны быть благодарны за то, что в нашей стране нет такого явления, как коронавирус», — отметил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Индонезии в Сингапуре подтвердило, что 44-летний гражданин Индонезии заразился коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданин Индонезии заразился коронавирусом в Сингапуре