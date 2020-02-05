Солнечногорск, Московская область, 5 февраля 2020, 14:06 — REGNUM Глава Администрации Тамбовской области, руководитель подгруппы «Высшее образование» Александр Никитин оценил эффективность нового формата подготовки к заседанию Госсовета.
Напомним, в ходе заседания, проходящего в режиме обсуждения в рабочих группах и «мозгового штурма», их участники рассматривают предложения рабочих групп Государственного совета Российской Федерации по направлению «Образование и наука».
Совместно с членами Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию определяются приоритетные задачи, решение которых позволит качественно улучшить ситуацию в сфере подготовки кадров для экономики и социальной сферы регионов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области на площадке Мастерской управления «Сенеж», входящей в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» проходит семинар совещание по подготовке совместного расширенного заседания президиума Государственного совета Российской федерации и Совета при Президенте Российской федерации по науке и образованию «О повышении роли субъектов Российской федерации в подготовке для экономики и социальной сферы».
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