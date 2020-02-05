Дамаск, , 14:03 — REGNUM Генеральный штаб Сирийской арабской армии заявил, что даёт последний шанс боевикам, действующим в провинции Идлиб, сложить оружие, добавив, что сирийская армия готова отразить любую турецкую агрессию в провинции. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

В данный момент сирийские военные вплотную подошли к стратегическому городу Саракиб в провинции Идлиб. Саракиб — это последний крупный населенный пункт на трассе М5, соединяющей Алеппо и Дамаск. Взятие под контроль этого стратегического шоссе является главной целью данного этапа наступления Сирийской арабской армии.

Однако возникла серьёзная проблема с Турцией. Турецкие военные самовольно установили вокруг Саракиба четыре своих наблюдательных поста на основных дорогах, ведущих в этот город, пытаясь таким образом остановить наступление Дамаска. Известно, что сирийские военные не отказались от своих планов войти в Саракиб.

Следует заметить, что турецкое военное присутствие в Сирии никогда не санкционировалось ни Дамаском, ни Советом Безопасности ООН. Турция в свою очередь заявляет, что её войска развернуты в регионе для предотвращения конфликтов в Идлибе.

К попыткам остановить поддерживаемое ВКС РФ наступление сирийских правительственных войск подключились также США, Франция и Британия. Они инициировали срочное заседание Совета Безопасности ООН на 6 февраля по вопросу ситуации в Идлибе.

ИА REGNUM ранее сообщало о потерях сирийской и турецкой армии в ходе боестолкновений.