Нур-Султан, , 14:00 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения качества работы музеев в Семипалатинске (Семее), сообщили 5 февраля в пресс-службе главы государства.

Казахстанский лидер встретился с мэром Семипалатинска Ермаком Салимовым. Токаев отметил, что дополнительную работу с музеями и памятными местами в городе необходимо проделать в связи с приданием Семипалатинску статуса исторического центра.

Собеседники также обсудили запуск некоторых объектов, в том числе кожевенно-мехового комбината, радиологического центра и новой школы.

Напомним, 8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью «Абай и Казахстан XXI века», в которой отметил особый статус Семипалатинска, как родины поэта Абая Кунанбаева. В 2020 году в Казахстане празднуют 175-летие казахстанского поэта.

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