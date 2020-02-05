Москва, 5 февраля 2020, 13:55 — REGNUM Извинения мемориального комплекса Яд Вашем за «ошибки», допущенные во время организации Всемирного форума памяти Холокоста, могли быть следствием финансового давления, которое оказали на руководство этого комплекса. Об этом 5 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале порассуждал советник руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов.
Напомним, как сообщалось ранее, в израильской газете «Гаарец» было опубликовано письмо дирекции мемориала Яд Вашем, авторы которого извинились за показ на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста материалов, которые содержат «неточности» и «предвзятую трактовку фактов», так как не упоминают «о преступлениях, совершённых Советским Союзом во время войны, ни о его ответственности за её начало».