Москва, , 13:55 — REGNUM Извинения мемориального комплекса Яд Вашем за «ошибки», допущенные во время организации Всемирного форума памяти Холокоста, могли быть следствием финансового давления, которое оказали на руководство этого комплекса. Об этом 5 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале порассуждал советник руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов.

«Это в чистом виде грязная политика. Это попытка скомпрометировать и Нетаньяху, поскольку у него великолепные отношения и с Путиным, и с Россией. Это политический заказ. А заказ никогда не бывает без денег. И сейчас там будет расследование, потому что люди не верят в то, что это позиция Яд-Вашема. Это финансовое давление», — сказал Маркелов.

Напомним, как сообщалось ранее, в израильской газете «Гаарец» было опубликовано письмо дирекции мемориала Яд Вашем, авторы которого извинились за показ на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста материалов, которые содержат «неточности» и «предвзятую трактовку фактов», так как не упоминают «о преступлениях, совершённых Советским Союзом во время войны, ни о его ответственности за её начало».