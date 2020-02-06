Дмитрий Орлов, 6 февраля 2020, 11:00 — REGNUM 1. Федеральная политика в отношении регионов
Ключевые события января 2020 года, повлиявшие на федеральную политику в отношении регионов, — смена состава правительства и послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Ряд назначений в правительстве Михаила Мишустина свидетельствует об особом внимании руководства страны к реализации проектов в сфере как инфраструктурного, так и жилищного строительства. Продвижения проектов в сфере развития транспортной инфраструктуры ожидают от первого вице-премьера Андрея Белоусова, о возможности распространения программы реновации на регионы заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин. Учитывая, что интересы заметной части региональных элит связаны со сферой застройки, подобные проекты могут изменить внутриэлитный баланс в ряде субъектов Федерации. Возможны сценарии от дополнительного усиления ряда местных игроков (если в реализации таких проектов примут участие связанные с ними компании) до снижения не только экономического, но и политического влияния старых региональных элит там, где реализация подобных проектов будет возложена на представителей строительного бизнеса федерального уровня или компании из других регионов. Кроме того, возможность проведения реновации в регионах может стать важной составляющей повестки региональных избирательных кампаний 2020 года (прежде всего для поддерживаемых Центром кандидатов в губернаторы).
Некоторый рост общественной поддержки федеральных властей после высказанных в послании Владимира Путина социальных инициатив, а также подготовка к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию определенно способствуют расширению электоральной базы «Единой России». Снижение протестных настроений в федеральном масштабе будет как минимум в первой половине 2020 года усиливать позиции вновь назначенных врио губернаторов в диалоге с региональными элитами, а также станет дополнительным фактором интереса потенциальных кандидатов в депутаты заксобраний к участию в праймериз «Единой России» ближайшей весной.
Разработка Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года в качестве одной из задач, поставленных Владимиром Путиным в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске, в очередной раз свидетельствует о росте внимания Центра к ситуации на муниципальном уровне власти. Такие приоритеты федеральных властей в 2020—2024 годах будут способствовать более интенсивному кадровому обновлению муниципальных органов власти (прежде всего в административных центрах регионов и наиболее экономически значимых муниципальных образованиях), а также повышению ответственности губернаторов за решение бюджетных и финансовых проблем в этой сфере (в том числе в рамках предложения субъектам Федерации в отношении бюджетных кредитов муниципальных образований реализовать меры, аналогичные федеральным мерам в отношении регионов).
2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты
Одной из значимых тенденций региональной политики в январе 2020 года оставался переход от смешанной к полностью мажоритарной системе выборов депутатов представительных органов областных центров. Соответствующие поправки в Устав города обсуждаются, например, в Липецке. Эксперты не исключают, что подобные изменения могут произойти в ходе внесения поправок в Устав Новосибирска, которые будут обсуждаться в феврале 2020 года.
Поскольку подобные инициативы (как в случае с Липецком) часто предполагают сокращение численности депутатов таких представительных органов, это неизбежно должно привести к росту противоречий в среде муниципальных и, возможно, региональных элит. В таких обстоятельствах может дополнительно возрасти значение «Единой России» как политического института, предлагающего механизмы для согласования таких противоречий до официального старта кампании (в том числе в рамках праймериз).
При этом, несмотря на ожидаемую критику таких инициатив со стороны парламентской оппозиции, соответствующие партии также могут сохранить определенные преимущества в тех городах, где выборы пройдут по полностью мажоритарной системе. С учетом упрощенного порядка регистрации кандидатов от парламентских партий на данных выборах, распространенной стратегией для ресурсных кандидатов, не получивших в том или ином виде поддержки «Единой России», станет именно выдвижение от партий парламентской оппозиции.
Кроме того, выборы только по мажоритарной системе вызовут меньше интереса у непарламентских партий, ранее не работавших в конкретном регионе. Это относится и к новым партийным проектам, формирование которых также стало заметной тенденцией января. Чем более распространенной будет практика отказа от смешанной системы выборов в местные представительные органы, тем меньше возможностей для дополнительного продвижения таких проектов и установления контактов между их создателями и влиятельными игроками регионального и муниципального уровня, что создает проблемы и при формировании региональных отделений новых партий. Это означает, что при всех проблемах для парламентской оппозиции при мажоритарной избирательной системе на выборах в Советы областных центров КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» сохраняют конкурентные преимущества перед непарламентскими партиями. Это может удержать интерес к партиям парламентской оппозиции со стороны части представителей региональных и муниципальных элит (как правило, менее ресурсных и нередко находящихся в сложных отношениях с губернаторами) накануне думских выборов 2021 года.
История отставки Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии после решения президиума Генсовета «Единой России» об исключении этого чиновника из партии будет воспринята как важный сигнал не только региональными, но и муниципальными элитами. Показательно, что в связи со скандалом вокруг председателя городского совета Керчи Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы их также призывали привлечь к партийной ответственности. Поэтому в течение 2020 года с высокой вероятностью будет наблюдаться стремление представителей региональных и муниципальных элит усилить свое влияние в партии. В то же время более активная роль «Единой России» в рамках контроля за деятельностью региональных и муниципальных чиновников предполагает и дополнительные требования к руководителям отделений партии в субъектах Федерации. Поэтому избрание губернаторов секретарями ряда региональных отделений «Единой России» в конце 2019 года получает дополнительное обоснование.
В феврале 2020 года в число резонансных сюжетов, затрагивающих внутриэлитные отношения в регионах, безусловно, войдет обсуждение потенциальных кандидатов на пост врио губернатора Пермского края. Учитывая сложный межэлитный баланс в регионе, вероятно назначение на пост врио губернатора края управленца-«технократа» — вероятно, получившего опыт работы на федеральном уровне и не связанного ранее с данным субъектом Федерации.
3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ
Повышение ответственности губернаторов за публичные шаги и высказывания, реализация инвестиционных проектов, меры по развитию социальной и транспортной инфраструктуры входят в число факторов, определивших уровень влияния глав регионов в январе 2020 года. Экспертный опрос для формирования данного рейтинга проводился в течение января, поэтому среди его фигурантов остаются отправленный в отставку в связи с утратой доверия экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев и назначенный министром экономического развития Максим Решетников.
Продолжается восходящий тренд для назначенных на должности осенью 2019 года врио главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна (перемещается с 83-го на 75-е место) и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (с 65-го на 60-е место). Китайская компания Country Garden Group заявила о готовности вложить около 3,5 млрд рублей в проект по созданию сельскохозяйственного парка в Еврейской автономной области; в Иркутской области намерены направить около 5,5 млрд рублей в 2020—2022 годах на обеспечение жильем детей-сирот.
После проведения под председательством президента Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске ситуативно укрепляются позиции губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 7-го на 6-е место). После введения регионального экологического стандарта и утверждения проекта создания Челябинской транспортной агломерации переходит в группу с очень сильным влиянием губернатор Челябинской области Алексей Текслер (с 21-го на 19-е место). Дополнительные политические очки получает Андрей Травников (с 58-го на 52-е место) — вероятно, после одобрения реализации в Новосибирской области крупных инвестиционных проектов, в том числе строительства селекционно-семеноводческого центра в Колыванском районе (предполагаемый объем инвестиций около 1,1 млрд рублей) и увеличения перерабатывающей способности Новосибирского терминала (инвесторы предполагают вложить в проект около 1,5 млрд рублей). В январе укрепились позиции в рейтинге губернатора Пермского края Максима Решетникова, перешедшего в федеральное правительство (с 49-го на 45-е место).
После подтверждения Минпромторгом соответствия индустриального парка особой экономической зоны «Тольятти» федеральным требованиям укрепляются позиции губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (с 9-го на 8-е место). Регион включен в пятерку субъектов-лидеров с наивысшей оценкой деятельности органов власти, в 2020 году область получит из федерального бюджета около 35,5 млрд рублей. На фоне визита в регион министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с обсуждением возможности оказания господдержки местным производителям хлопка переходит в группу с сильным влиянием губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (с 52-го на 48-е место). После решения Совета Евразийской экономической комиссии об обнулении пошлин и налогов для судов, работающих с проектом «Ямал СПГ», укрепляются позиции главы Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова (с 19-го на 17-е место).
Укрепляются позиции главы Мордовии Владимира Волкова (с 14-го на 13-е место) — в 2020—2021 годах республика получит более 2,74 миллиарда рублей на строительство медицинских учреждений в рамках нацпроекта «Здоровье». Переходит в группу с сильным влиянием губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (с 51-го на 46-е место) — регион получит субсидии из федерального бюджета на создание промышленных парков «Союз» и «Мастер». Кроме того, более 1,9 млрд рублей в 2020 году будет направлено на реализацию в области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Лидером по негативной динамике среди фигурантов рейтинга после получивших федеральный резонанс скандалов с высказываниями об оппозиционных журналистах и выдачей ключей от новых автомашин сотрудникам МЧС становится экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев (с 35-го на 82-е место). Из-за негативного резонанса по поводу упоминания Мамаева кургана на совещании по проблеме мусорного полигона в Белореченске несколько ослабевает позиция губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 23-го на 28-е место).
После скандала в связи с составлением списков на награждение юбилейной медалью «20 лет разгрома международных бандформирований», учрежденной руководством Дагестана, теряет позиции глава республики Владимир Васильев (с 8-го на 12-е место). В связи с негативным резонансом по поводу приостановки строительства лечебного центра в посёлке Родники покидает группу с очень сильным влиянием губернатор Калининградской области Антон Алиханов (с 18-го на 23-е место). На фоне конфликта между энергокомпанией «СУЭНКО» и правительством Курганской области по поводу тарифов на электроэнергию и других проблем покидает группу с сильным влиянием глава региона Вадим Шумков (с 47-го на 56-е место). Проведение сотрудниками федерального казначейства ревизии исполнения бюджета за 2019 год и обоснованности кредиторской задолженности в Хакасии воспринимается многими экспертами как серьезная проблема во взаимоотношениях с федеральным центром председателя правительства республики Валентина Коновалова (с 79-го на 84-е место).
|Глава субъекта Российской Федерации
|Место в рейтинге
|Место в рейтинге в декабре 2019 г.
|Средний балл
|Очень сильное влияние
|Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва
|1
|1
|7,50
|Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики
|2
|2
|7,44
|Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург
|3
|4
|7,15
|Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области
|4
|3
|6,70
|Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области
|5
|5
|6,52
|Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области
|6
|7
|6,45
|Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан
|7
|6
|6,30
|Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области
|8
|9
|6,23
|Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан
|9
|10
|6,18
|Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области
|10
|12
|6,12
|Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра
|11
|11
|6,00
|Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан
|12
|8
|5,97
|Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия
|13
|14
|5,94
|Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края
|14
|13
|5,90
|Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области
|15
|15
|5,88
|Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики
|16
|16
|5,85
|Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО
|17
|19
|5,80
|Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым
|18
|17
|5,74
|Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области
|19
|21
|5,70
|Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области
|20
|20
|5,66
|Сильное влияние
|Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области
|21
|22
|5,64
|Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области
|22
|26
|5,62
|Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области
|23
|18
|5,59
|Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области
|24
|27
|5,55
|Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области
|25
|24
|5,53
|Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области
|26
|28
|5,50
|Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края
|27
|25
|5,47
|Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края
|28
|23
|5,42
|Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области
|29
|29
|5,40
|Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края
|30
|30
|5,38
|Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области
|31
|32
|5,35
|Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области
|32
|34
|5,31
|Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
|33
|41
|5,29
|Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области
|34
|31
|5,27
|Развожаев Михаил Владимирович И.о. Губернатора города Севастополя
|35
|33
|5,25
|Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области
|36
|37
|5,22
|Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области
|37
|39
|5,20
|Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области
|38
|36
|5,18
|Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области
|39
|40
|5,15
|Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области
|40
|38
|5,13
|Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области
|41
|42
|5,07
|Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино-Балкарской Республики
|42
|44
|5,03
|Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия)
|43
|43
|4,96
|Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области
|44
|46
|4,93
|Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края
|45
|49
|4,89
|Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области
|46
|51
|4,80
|Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области
|47
|45
|4,76
|Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края
|48
|52
|4,70
|Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия
|49
|48
|4,65
|Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области
|50
|54
|4,60
|Среднее влияние
|Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области
|51
|53
|4,57
|Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области
|52
|58
|4,53
|Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО
|53
|50
|4,49
|Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО
|54
|57
|4,44
|Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области
|55
|56
|4,38
|Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области
|56
|47
|4,32
|Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области
|57
|61
|4,26
|Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края
|58
|59
|4,23
|Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми
|59
|62
|4,18
|Кобзев Игорь Иванович И.о. губернатора Иркутской области
|60
|65
|4,15
|Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области
|61
|64
|4,11
|Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия
|62
|55
|4,05
|Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея
|63
|60
|4,02
|Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области
|64
|66
|3,98
|Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области
|65
|63
|3,96
|Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области
|66
|67
|3,91
|Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики
|67
|69
|3,88
|Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области
|68
|70
|3,85
|Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области
|69
|68
|3,83
|Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия — Алания
|70
|68
|3,79
|Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия
|71
|75
|3,75
|Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области
|72
|74
|3,73
|Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области
|73
|71
|3,71
|Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области
|74
|76
|3,67
|Гольдштейн Ростислав Эрнстович И.о. губернатора Еврейской автономной области
|75
|83
|3,60
|Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края
|76
|77
|3,56
|Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области
|77
|84
|3,48
|Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва
|78
|80
|3,44
|Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл
|79
|82
|3,37
|Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай
|80
|73
|3,29
|Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края
|81
|78
|3,25
|Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики
|82
|35
|3,14
|Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия
|83
|81
|3,12
|Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия
|84
|79
|3,00
|Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области
|85
|85
|2,40
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).
Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Декабрь 2019 года