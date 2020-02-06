Дмитрий Орлов, 6 февраля 2020, 11:00 — REGNUM 1. Федеральная политика в отношении регионов

Российские регионы
Российские регионы
Иван Шилов © ИА REGNUM

Ключевые события января 2020 года, повлиявшие на федеральную политику в отношении регионов, — смена состава правительства и послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Ряд назначений в правительстве Михаила Мишустина свидетельствует об особом внимании руководства страны к реализации проектов в сфере как инфраструктурного, так и жилищного строительства. Продвижения проектов в сфере развития транспортной инфраструктуры ожидают от первого вице-премьера Андрея Белоусова, о возможности распространения программы реновации на регионы заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин. Учитывая, что интересы заметной части региональных элит связаны со сферой застройки, подобные проекты могут изменить внутриэлитный баланс в ряде субъектов Федерации. Возможны сценарии от дополнительного усиления ряда местных игроков (если в реализации таких проектов примут участие связанные с ними компании) до снижения не только экономического, но и политического влияния старых региональных элит там, где реализация подобных проектов будет возложена на представителей строительного бизнеса федерального уровня или компании из других регионов. Кроме того, возможность проведения реновации в регионах может стать важной составляющей повестки региональных избирательных кампаний 2020 года (прежде всего для поддерживаемых Центром кандидатов в губернаторы).

Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
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Некоторый рост общественной поддержки федеральных властей после высказанных в послании Владимира Путина социальных инициатив, а также подготовка к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию определенно способствуют расширению электоральной базы «Единой России». Снижение протестных настроений в федеральном масштабе будет как минимум в первой половине 2020 года усиливать позиции вновь назначенных врио губернаторов в диалоге с региональными элитами, а также станет дополнительным фактором интереса потенциальных кандидатов в депутаты заксобраний к участию в праймериз «Единой России» ближайшей весной.

Разработка Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года в качестве одной из задач, поставленных Владимиром Путиным в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске, в очередной раз свидетельствует о росте внимания Центра к ситуации на муниципальном уровне власти. Такие приоритеты федеральных властей в 2020—2024 годах будут способствовать более интенсивному кадровому обновлению муниципальных органов власти (прежде всего в административных центрах регионов и наиболее экономически значимых муниципальных образованиях), а также повышению ответственности губернаторов за решение бюджетных и финансовых проблем в этой сфере (в том числе в рамках предложения субъектам Федерации в отношении бюджетных кредитов муниципальных образований реализовать меры, аналогичные федеральным мерам в отношении регионов).

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Одной из значимых тенденций региональной политики в январе 2020 года оставался переход от смешанной к полностью мажоритарной системе выборов депутатов представительных органов областных центров. Соответствующие поправки в Устав города обсуждаются, например, в Липецке. Эксперты не исключают, что подобные изменения могут произойти в ходе внесения поправок в Устав Новосибирска, которые будут обсуждаться в феврале 2020 года.

Поскольку подобные инициативы (как в случае с Липецком) часто предполагают сокращение численности депутатов таких представительных органов, это неизбежно должно привести к росту противоречий в среде муниципальных и, возможно, региональных элит. В таких обстоятельствах может дополнительно возрасти значение «Единой России» как политического института, предлагающего механизмы для согласования таких противоречий до официального старта кампании (в том числе в рамках праймериз).

При этом, несмотря на ожидаемую критику таких инициатив со стороны парламентской оппозиции, соответствующие партии также могут сохранить определенные преимущества в тех городах, где выборы пройдут по полностью мажоритарной системе. С учетом упрощенного порядка регистрации кандидатов от парламентских партий на данных выборах, распространенной стратегией для ресурсных кандидатов, не получивших в том или ином виде поддержки «Единой России», станет именно выдвижение от партий парламентской оппозиции.

Кроме того, выборы только по мажоритарной системе вызовут меньше интереса у непарламентских партий, ранее не работавших в конкретном регионе. Это относится и к новым партийным проектам, формирование которых также стало заметной тенденцией января. Чем более распространенной будет практика отказа от смешанной системы выборов в местные представительные органы, тем меньше возможностей для дополнительного продвижения таких проектов и установления контактов между их создателями и влиятельными игроками регионального и муниципального уровня, что создает проблемы и при формировании региональных отделений новых партий. Это означает, что при всех проблемах для парламентской оппозиции при мажоритарной избирательной системе на выборах в Советы областных центров КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» сохраняют конкурентные преимущества перед непарламентскими партиями. Это может удержать интерес к партиям парламентской оппозиции со стороны части представителей региональных и муниципальных элит (как правило, менее ресурсных и нередко находящихся в сложных отношениях с губернаторами) накануне думских выборов 2021 года.

История отставки Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии после решения президиума Генсовета «Единой России» об исключении этого чиновника из партии будет воспринята как важный сигнал не только региональными, но и муниципальными элитами. Показательно, что в связи со скандалом вокруг председателя городского совета Керчи Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы их также призывали привлечь к партийной ответственности. Поэтому в течение 2020 года с высокой вероятностью будет наблюдаться стремление представителей региональных и муниципальных элит усилить свое влияние в партии. В то же время более активная роль «Единой России» в рамках контроля за деятельностью региональных и муниципальных чиновников предполагает и дополнительные требования к руководителям отделений партии в субъектах Федерации. Поэтому избрание губернаторов секретарями ряда региональных отделений «Единой России» в конце 2019 года получает дополнительное обоснование.

Михаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
Gov.cap.ru

В феврале 2020 года в число резонансных сюжетов, затрагивающих внутриэлитные отношения в регионах, безусловно, войдет обсуждение потенциальных кандидатов на пост врио губернатора Пермского края. Учитывая сложный межэлитный баланс в регионе, вероятно назначение на пост врио губернатора края управленца-«технократа» — вероятно, получившего опыт работы на федеральном уровне и не связанного ранее с данным субъектом Федерации.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Повышение ответственности губернаторов за публичные шаги и высказывания, реализация инвестиционных проектов, меры по развитию социальной и транспортной инфраструктуры входят в число факторов, определивших уровень влияния глав регионов в январе 2020 года. Экспертный опрос для формирования данного рейтинга проводился в течение января, поэтому среди его фигурантов остаются отправленный в отставку в связи с утратой доверия экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев и назначенный министром экономического развития Максим Решетников.

Максим Решетников
Максим Решетников
Kremlin.ru

Продолжается восходящий тренд для назначенных на должности осенью 2019 года врио главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна (перемещается с 83-го на 75-е место) и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (с 65-го на 60-е место). Китайская компания Country Garden Group заявила о готовности вложить около 3,5 млрд рублей в проект по созданию сельскохозяйственного парка в Еврейской автономной области; в Иркутской области намерены направить около 5,5 млрд рублей в 2020—2022 годах на обеспечение жильем детей-сирот.

После проведения под председательством президента Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске ситуативно укрепляются позиции губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 7-го на 6-е место). После введения регионального экологического стандарта и утверждения проекта создания Челябинской транспортной агломерации переходит в группу с очень сильным влиянием губернатор Челябинской области Алексей Текслер (с 21-го на 19-е место). Дополнительные политические очки получает Андрей Травников (с 58-го на 52-е место) — вероятно, после одобрения реализации в Новосибирской области крупных инвестиционных проектов, в том числе строительства селекционно-семеноводческого центра в Колыванском районе (предполагаемый объем инвестиций около 1,1 млрд рублей) и увеличения перерабатывающей способности Новосибирского терминала (инвесторы предполагают вложить в проект около 1,5 млрд рублей). В январе укрепились позиции в рейтинге губернатора Пермского края Максима Решетникова, перешедшего в федеральное правительство (с 49-го на 45-е место).

Александр Текслер
Александр Текслер
Kremlin.ru

После подтверждения Минпромторгом соответствия индустриального парка особой экономической зоны «Тольятти» федеральным требованиям укрепляются позиции губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (с 9-го на 8-е место). Регион включен в пятерку субъектов-лидеров с наивысшей оценкой деятельности органов власти, в 2020 году область получит из федерального бюджета около 35,5 млрд рублей. На фоне визита в регион министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с обсуждением возможности оказания господдержки местным производителям хлопка переходит в группу с сильным влиянием губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (с 52-го на 48-е место). После решения Совета Евразийской экономической комиссии об обнулении пошлин и налогов для судов, работающих с проектом «Ямал СПГ», укрепляются позиции главы Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова (с 19-го на 17-е место).

Укрепляются позиции главы Мордовии Владимира Волкова (с 14-го на 13-е место) — в 2020—2021 годах республика получит более 2,74 миллиарда рублей на строительство медицинских учреждений в рамках нацпроекта «Здоровье». Переходит в группу с сильным влиянием губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (с 51-го на 46-е место) — регион получит субсидии из федерального бюджета на создание промышленных парков «Союз» и «Мастер». Кроме того, более 1,9 млрд рублей в 2020 году будет направлено на реализацию в области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Владимир Волков
Владимир Волков
E-mordovia.ru

Лидером по негативной динамике среди фигурантов рейтинга после получивших федеральный резонанс скандалов с высказываниями об оппозиционных журналистах и выдачей ключей от новых автомашин сотрудникам МЧС становится экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев (с 35-го на 82-е место). Из-за негативного резонанса по поводу упоминания Мамаева кургана на совещании по проблеме мусорного полигона в Белореченске несколько ослабевает позиция губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 23-го на 28-е место).

После скандала в связи с составлением списков на награждение юбилейной медалью «20 лет разгрома международных бандформирований», учрежденной руководством Дагестана, теряет позиции глава республики Владимир Васильев (с 8-го на 12-е место). В связи с негативным резонансом по поводу приостановки строительства лечебного центра в посёлке Родники покидает группу с очень сильным влиянием губернатор Калининградской области Антон Алиханов (с 18-го на 23-е место). На фоне конфликта между энергокомпанией «СУЭНКО» и правительством Курганской области по поводу тарифов на электроэнергию и других проблем покидает группу с сильным влиянием глава региона Вадим Шумков (с 47-го на 56-е место). Проведение сотрудниками федерального казначейства ревизии исполнения бюджета за 2019 год и обоснованности кредиторской задолженности в Хакасии воспринимается многими экспертами как серьезная проблема во взаимоотношениях с федеральным центром председателя правительства республики Валентина Коновалова (с 79-го на 84-е место).

Валентин Коновалов
Валентин Коновалов
Kprfkh.ru
Глава субъекта Российской ФедерацииМесто в рейтингеМесто в рейтинге в декабре 2019 г.Средний балл
Очень сильное влияние
Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва117,50
Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики227,44
Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург347,15
Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области436,70
Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области556,52
Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области676,45
Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан766,30
Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области896,23
Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан9106,18
Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области10126,12
Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра11116,00
Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан1285,97
Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия13145,94
Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края14135,90
Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области15155,88
Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики16165,85
Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО17195,80
Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым18175,74
Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области19215,70
Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области20205,66
Сильное влияние
Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области21225,64
Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области22265,62
Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области23185,59
Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области24275,55
Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области25245,53
Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области26285,50
Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края27255,47
Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края28235,42
Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области29295,40
Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края30305,38
Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области31325,35
Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области32345,31
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области33415,29
Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области34315,27
Развожаев Михаил Владимирович И.о. Губернатора города Севастополя35335,25
Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области36375,22
Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области37395,20
Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области38365,18
Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области39405,15
Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области40385,13
Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области41425,07
Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино-Балкарской Республики42445,03
Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия)43434,96
Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области44464,93
Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края45494,89
Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области46514,80
Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области47454,76
Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края48524,70
Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия49484,65
Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области50544,60
Среднее влияние
Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области51534,57
Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области52584,53
Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО53504,49
Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО54574,44
Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области55564,38
Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области56474,32
Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области57614,26
Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края58594,23
Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми59624,18
Кобзев Игорь Иванович И.о. губернатора Иркутской области60654,15
Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области61644,11
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия62554,05
Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея63604,02
Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области64663,98
Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области65633,96
Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области66673,91
Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики67693,88
Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области68703,85
Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области69683,83
Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия — Алания70683,79
Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия71753,75
Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области72743,73
Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области73713,71
Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области74763,67
Гольдштейн Ростислав Эрнстович И.о. губернатора Еврейской автономной области75833,60
Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края76773,56
Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области77843,48
Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва78803,44
Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл79823,37
Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай80733,29
Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края81783,25
Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики82353,14
Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия83813,12
Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия84793,00
Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области85852,40

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Декабрь 2019 года