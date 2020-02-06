6 февраля 2020 | Время чтения 19 мин

Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM 1. Федеральная политика в отношении регионов

Российские регионы Иван Шилов © ИА REGNUM

Ключевые события января 2020 года, повлиявшие на федеральную политику в отношении регионов, — смена состава правительства и послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Ряд назначений в правительстве Михаила Мишустина свидетельствует об особом внимании руководства страны к реализации проектов в сфере как инфраструктурного, так и жилищного строительства. Продвижения проектов в сфере развития транспортной инфраструктуры ожидают от первого вице-премьера Андрея Белоусова, о возможности распространения программы реновации на регионы заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин. Учитывая, что интересы заметной части региональных элит связаны со сферой застройки, подобные проекты могут изменить внутриэлитный баланс в ряде субъектов Федерации. Возможны сценарии от дополнительного усиления ряда местных игроков (если в реализации таких проектов примут участие связанные с ними компании) до снижения не только экономического, но и политического влияния старых региональных элит там, где реализация подобных проектов будет возложена на представителей строительного бизнеса федерального уровня или компании из других регионов. Кроме того, возможность проведения реновации в регионах может стать важной составляющей повестки региональных избирательных кампаний 2020 года (прежде всего для поддерживаемых Центром кандидатов в губернаторы).

Марат Хуснуллин IKuzzz

Некоторый рост общественной поддержки федеральных властей после высказанных в послании Владимира Путина социальных инициатив, а также подготовка к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию определенно способствуют расширению электоральной базы «Единой России». Снижение протестных настроений в федеральном масштабе будет как минимум в первой половине 2020 года усиливать позиции вновь назначенных врио губернаторов в диалоге с региональными элитами, а также станет дополнительным фактором интереса потенциальных кандидатов в депутаты заксобраний к участию в праймериз «Единой России» ближайшей весной.

Разработка Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года в качестве одной из задач, поставленных Владимиром Путиным в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске, в очередной раз свидетельствует о росте внимания Центра к ситуации на муниципальном уровне власти. Такие приоритеты федеральных властей в 2020—2024 годах будут способствовать более интенсивному кадровому обновлению муниципальных органов власти (прежде всего в административных центрах регионов и наиболее экономически значимых муниципальных образованиях), а также повышению ответственности губернаторов за решение бюджетных и финансовых проблем в этой сфере (в том числе в рамках предложения субъектам Федерации в отношении бюджетных кредитов муниципальных образований реализовать меры, аналогичные федеральным мерам в отношении регионов).

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Одной из значимых тенденций региональной политики в январе 2020 года оставался переход от смешанной к полностью мажоритарной системе выборов депутатов представительных органов областных центров. Соответствующие поправки в Устав города обсуждаются, например, в Липецке. Эксперты не исключают, что подобные изменения могут произойти в ходе внесения поправок в Устав Новосибирска, которые будут обсуждаться в феврале 2020 года.

Поскольку подобные инициативы (как в случае с Липецком) часто предполагают сокращение численности депутатов таких представительных органов, это неизбежно должно привести к росту противоречий в среде муниципальных и, возможно, региональных элит. В таких обстоятельствах может дополнительно возрасти значение «Единой России» как политического института, предлагающего механизмы для согласования таких противоречий до официального старта кампании (в том числе в рамках праймериз).

При этом, несмотря на ожидаемую критику таких инициатив со стороны парламентской оппозиции, соответствующие партии также могут сохранить определенные преимущества в тех городах, где выборы пройдут по полностью мажоритарной системе. С учетом упрощенного порядка регистрации кандидатов от парламентских партий на данных выборах, распространенной стратегией для ресурсных кандидатов, не получивших в том или ином виде поддержки «Единой России», станет именно выдвижение от партий парламентской оппозиции.

Кроме того, выборы только по мажоритарной системе вызовут меньше интереса у непарламентских партий, ранее не работавших в конкретном регионе. Это относится и к новым партийным проектам, формирование которых также стало заметной тенденцией января. Чем более распространенной будет практика отказа от смешанной системы выборов в местные представительные органы, тем меньше возможностей для дополнительного продвижения таких проектов и установления контактов между их создателями и влиятельными игроками регионального и муниципального уровня, что создает проблемы и при формировании региональных отделений новых партий. Это означает, что при всех проблемах для парламентской оппозиции при мажоритарной избирательной системе на выборах в Советы областных центров КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» сохраняют конкурентные преимущества перед непарламентскими партиями. Это может удержать интерес к партиям парламентской оппозиции со стороны части представителей региональных и муниципальных элит (как правило, менее ресурсных и нередко находящихся в сложных отношениях с губернаторами) накануне думских выборов 2021 года.

История отставки Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии после решения президиума Генсовета «Единой России» об исключении этого чиновника из партии будет воспринята как важный сигнал не только региональными, но и муниципальными элитами. Показательно, что в связи со скандалом вокруг председателя городского совета Керчи Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы их также призывали привлечь к партийной ответственности. Поэтому в течение 2020 года с высокой вероятностью будет наблюдаться стремление представителей региональных и муниципальных элит усилить свое влияние в партии. В то же время более активная роль «Единой России» в рамках контроля за деятельностью региональных и муниципальных чиновников предполагает и дополнительные требования к руководителям отделений партии в субъектах Федерации. Поэтому избрание губернаторов секретарями ряда региональных отделений «Единой России» в конце 2019 года получает дополнительное обоснование.

Михаил Игнатьев Gov.cap.ru

В феврале 2020 года в число резонансных сюжетов, затрагивающих внутриэлитные отношения в регионах, безусловно, войдет обсуждение потенциальных кандидатов на пост врио губернатора Пермского края. Учитывая сложный межэлитный баланс в регионе, вероятно назначение на пост врио губернатора края управленца-«технократа» — вероятно, получившего опыт работы на федеральном уровне и не связанного ранее с данным субъектом Федерации.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Повышение ответственности губернаторов за публичные шаги и высказывания, реализация инвестиционных проектов, меры по развитию социальной и транспортной инфраструктуры входят в число факторов, определивших уровень влияния глав регионов в январе 2020 года. Экспертный опрос для формирования данного рейтинга проводился в течение января, поэтому среди его фигурантов остаются отправленный в отставку в связи с утратой доверия экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев и назначенный министром экономического развития Максим Решетников.

Максим Решетников Kremlin.ru

Продолжается восходящий тренд для назначенных на должности осенью 2019 года врио главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна (перемещается с 83-го на 75-е место) и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (с 65-го на 60-е место). Китайская компания Country Garden Group заявила о готовности вложить около 3,5 млрд рублей в проект по созданию сельскохозяйственного парка в Еврейской автономной области; в Иркутской области намерены направить около 5,5 млрд рублей в 2020—2022 годах на обеспечение жильем детей-сирот.

После проведения под председательством президента Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске ситуативно укрепляются позиции губернатора Московской области Андрея Воробьева (с 7-го на 6-е место). После введения регионального экологического стандарта и утверждения проекта создания Челябинской транспортной агломерации переходит в группу с очень сильным влиянием губернатор Челябинской области Алексей Текслер (с 21-го на 19-е место). Дополнительные политические очки получает Андрей Травников (с 58-го на 52-е место) — вероятно, после одобрения реализации в Новосибирской области крупных инвестиционных проектов, в том числе строительства селекционно-семеноводческого центра в Колыванском районе (предполагаемый объем инвестиций около 1,1 млрд рублей) и увеличения перерабатывающей способности Новосибирского терминала (инвесторы предполагают вложить в проект около 1,5 млрд рублей). В январе укрепились позиции в рейтинге губернатора Пермского края Максима Решетникова, перешедшего в федеральное правительство (с 49-го на 45-е место).

Александр Текслер Kremlin.ru

После подтверждения Минпромторгом соответствия индустриального парка особой экономической зоны «Тольятти» федеральным требованиям укрепляются позиции губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (с 9-го на 8-е место). Регион включен в пятерку субъектов-лидеров с наивысшей оценкой деятельности органов власти, в 2020 году область получит из федерального бюджета около 35,5 млрд рублей. На фоне визита в регион министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с обсуждением возможности оказания господдержки местным производителям хлопка переходит в группу с сильным влиянием губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров (с 52-го на 48-е место). После решения Совета Евразийской экономической комиссии об обнулении пошлин и налогов для судов, работающих с проектом «Ямал СПГ», укрепляются позиции главы Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова (с 19-го на 17-е место).

Укрепляются позиции главы Мордовии Владимира Волкова (с 14-го на 13-е место) — в 2020—2021 годах республика получит более 2,74 миллиарда рублей на строительство медицинских учреждений в рамках нацпроекта «Здоровье». Переходит в группу с сильным влиянием губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (с 51-го на 46-е место) — регион получит субсидии из федерального бюджета на создание промышленных парков «Союз» и «Мастер». Кроме того, более 1,9 млрд рублей в 2020 году будет направлено на реализацию в области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Владимир Волков E-mordovia.ru

Лидером по негативной динамике среди фигурантов рейтинга после получивших федеральный резонанс скандалов с высказываниями об оппозиционных журналистах и выдачей ключей от новых автомашин сотрудникам МЧС становится экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев (с 35-го на 82-е место). Из-за негативного резонанса по поводу упоминания Мамаева кургана на совещании по проблеме мусорного полигона в Белореченске несколько ослабевает позиция губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 23-го на 28-е место).

После скандала в связи с составлением списков на награждение юбилейной медалью «20 лет разгрома международных бандформирований», учрежденной руководством Дагестана, теряет позиции глава республики Владимир Васильев (с 8-го на 12-е место). В связи с негативным резонансом по поводу приостановки строительства лечебного центра в посёлке Родники покидает группу с очень сильным влиянием губернатор Калининградской области Антон Алиханов (с 18-го на 23-е место). На фоне конфликта между энергокомпанией «СУЭНКО» и правительством Курганской области по поводу тарифов на электроэнергию и других проблем покидает группу с сильным влиянием глава региона Вадим Шумков (с 47-го на 56-е место). Проведение сотрудниками федерального казначейства ревизии исполнения бюджета за 2019 год и обоснованности кредиторской задолженности в Хакасии воспринимается многими экспертами как серьезная проблема во взаимоотношениях с федеральным центром председателя правительства республики Валентина Коновалова (с 79-го на 84-е место).

Валентин Коновалов Kprfkh.ru

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в декабре 2019 г. Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,50 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,44 Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург 3 4 7,15 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 4 3 6,70 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 5 5 6,52 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 6 7 6,45 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 7 6 6,30 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 8 9 6,23 Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан 9 10 6,18 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 10 12 6,12 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 11 11 6,00 Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан 12 8 5,97 Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия 13 14 5,94 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края 14 13 5,90 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 15 15 5,88 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики 16 16 5,85 Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 17 19 5,80 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 18 17 5,74 Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области 19 21 5,70 Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области 20 20 5,66 Сильное влияние Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 21 22 5,64 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 22 26 5,62 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 23 18 5,59 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 24 27 5,55 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 25 24 5,53 Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области 26 28 5,50 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 27 25 5,47 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 28 23 5,42 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 29 29 5,40 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 30 30 5,38 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 31 32 5,35 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 32 34 5,31 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 33 41 5,29 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 34 31 5,27 Развожаев Михаил Владимирович И.о. Губернатора города Севастополя 35 33 5,25 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 36 37 5,22 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 37 39 5,20 Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области 38 36 5,18 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 39 40 5,15 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 40 38 5,13 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 41 42 5,07 Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино-Балкарской Республики 42 44 5,03 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 43 43 4,96 Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области 44 46 4,93 Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края 45 49 4,89 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 46 51 4,80 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 47 45 4,76 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 48 52 4,70 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 49 48 4,65 Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области 50 54 4,60 Среднее влияние Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 51 53 4,57 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 52 58 4,53 Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО 53 50 4,49 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 54 57 4,44 Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области 55 56 4,38 Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области 56 47 4,32 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 57 61 4,26 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 58 59 4,23 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 59 62 4,18 Кобзев Игорь Иванович И.о. губернатора Иркутской области 60 65 4,15 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 61 64 4,11 Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия 62 55 4,05 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 63 60 4,02 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 64 66 3,98 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 65 63 3,96 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 66 67 3,91 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 67 69 3,88 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 68 70 3,85 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 69 68 3,83 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия — Алания 70 68 3,79 Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия 71 75 3,75 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 72 74 3,73 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 73 71 3,71 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 74 76 3,67 Гольдштейн Ростислав Эрнстович И.о. губернатора Еврейской автономной области 75 83 3,60 Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края 76 77 3,56 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 77 84 3,48 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 78 80 3,44 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 79 82 3,37 Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай 80 73 3,29 Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края 81 78 3,25 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 82 35 3,14 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 83 81 3,12 Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия 84 79 3,00 Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области 85 85 2,40

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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