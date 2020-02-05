Анкара, , 13:56 — REGNUM Турция не стремится к противостоянию с союзниками и придает особое значение сотрудничеству с Россией. Об этом 5 февраля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

По словам Эрдогана, приводимым Anadolu Ajansı, Турция не стремится к противостоянию ни с одной союзной страной и придает особое значение продолжению сотрудничества с Россией.

«Наше единственное ожидание от России заключается в том, чтобы она лучше понимала нашу чувствительность в Сирии», — отметил президент Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его стране не следует вступать в серьезные противоречия с Российской Федерацией по Сирийской Арабской Республике из-за того, что у Москвы и Анкары много совместных стратегических проектов.