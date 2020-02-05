Киев, , 13:53 — REGNUM Министр образования Украины Анна Новосад не видела ни одного украинского учебника без ошибок. Об этом она написала 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии — это всё, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и вёрстке учебников», — заявила министр.

Напомним, ранее в украинском учебнике Всемирной истории за 10-й класс на одной из иллюстраций обнаружили голливудского актёра Киану Ривза. Изображение «грустного Киану» было наложено на знаменитую фотографию 30-х годов.

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