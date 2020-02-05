Тбилиси, , 13:51 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» напрасно надеется получить большинство в парламенте за счет победы депутатов по мажоритарным округам. Об этом журналистам агентства «Новости-Грузия» 5 февраля рассказал один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.

Он заявил, что правящая партия не меняет смешанную схему голосования на парламентских выборах на пропорциональную якобы из-за того, что только так сможет победить на выборах. Бокерия уверен, что для победы своих депутатов-мажоритарщиков власти используют административный ресурс.

«Даже если [лидер «Грузинской мечты» Бидзина] Иванишвили решит провести досрочные выборы по этой плохой [смешанной] системе, мы будем готовы и к ней. У нас будет один кандидат от оппозиции в каждом мажоритарном округе», — заявил представитель «Европейской Грузии».

Он уверен, что в этом случае исход будет решен не в пользу нынешних властей в первом туре. Тем не менее Бокерия заявил, что оппозиция продолжает требовать от партии власти провести выборную реформу.

Напомним, парламентские выборы в Грузии назначены на октябрь 2020 года. По действующему законодательству, в парламент избираются 73 депутата по мажоритарным округам и 77 по партийным спискам.

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