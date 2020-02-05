Москва, , 13:54 — REGNUM Участники иранской ядерной сделки должны, пока не поздно, отложить затею с механизмом разрешения споров и сосредоточиться на сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом говорится в опубликованном 5 февраля комментарии российского МИД.

Участникам следует сосредоточиться на главном: формировании среды и предпосылок для того, чтобы приступить к борьбе за сохранение СВПД. Все стороны должны неукоснительно выполнять обязательства и нарастить усилия в этом направлении.

«Точка невозврата» пока не пройдена», — отметили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания, Германия и Франция обратились к высокому представителю ЕС, уведомив о своём решении следовать механизму разрешения споров, предусмотренному соглашением по Ирану.

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