Тегеран, , 13:41 — REGNUM План урегулирования палестино-израильского конфликта («сделка века»), предложенный администрацией президента США Дональда Трампа, умрёт раньше, чем сам глава Белого дома. Такое мнение 5 февраля выразил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи, соответствующая запись была размещена на его официальной странице в соцсети Twitter.

«Американская «сделка века» умрёт до того, как умрёт Трамп», — написал в своем сообщении Хаменеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля комитет по национальной безопасности и внешней политике, действующий при парламенте Исламской Республики Иран (ИРИ), осудил план действий США на Ближнем Востоке и охарактеризовал его как объявление войны исламу.