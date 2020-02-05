Тбилиси, , 13:34 — REGNUM С визитом в США отправляется грузинская делегация во главе с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе 5 февраля. Об этом сообщает парламентская пресс-служба.

Сообщается, что спикер грузинского парламента примет участие в ежегодном Национальном молитвенном завтраке, который проведет президент США Дональд Трамп. Кроме того, в ходе визита Талаквадзе запланированы его встречи на высоком уровне в Конгрессе США и с другими официальными лицами.

Поездка в США продлится до 10 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ряд встреч в США уже провел министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который прибыл в Вашингтон 4 февраля. Цель его визита — убедить американских политиков, критикующих грузинские власти, что реальное положение дел в Грузии не такое, как представляют в США.

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