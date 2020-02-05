Джакарта, , 13:26 — REGNUM Индонезия призывает вернуться к мирным переговорам с участием Израиля и Палестины, сообщает Sindonews.

Выступая на пресс-конференции в офисе посольства Палестины в Джакарте заместитель директора департамента Ближнего Востока МИД Индонезии Ахимса Сукартоно заявил, что страна подтверждает свою поддержку Палестине.

«Индонезия поощряет возрождение диалога с участием сторон для достижения прочного мира и стабильности», — отметил Ахимса Сукартоно.

Тем временем заместитель посла Палестины в Индонезии Тахер Ибрагим Абдалла Хамад особо поблагодарил государство за поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Совета Безопасности ООН по Палестине в Нью-Йорке (США) Индонезия осудила позицию Израиля за отсутствие намерений по урегулированию палестино-израильского конфликта.

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