Москва, , 13:09 — REGNUM Законопроект о проведении общероссийской минуты молчания Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Поправками предусматривается проведение ежегодно общероссийской минуты молчания 22 июня в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

Одновременно предлагается отнести к числу форм увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России и памятными датами России, а также воинов, погибших при защите Отечества, публикации в интернете материалов, связанных с днями воинской славы России или памятными датами России, а также создание произведений искусства и литературы, посвященных памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России и памятными датами России.

Кроме того, нормы закона «О днях воинской славы и памятных датах России», касающиеся мероприятий, посвященных дням воинской славы, распространяются на мероприятия, посвященные памятным датам России.

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