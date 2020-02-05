Солнечногорск, Московская область, 5 февраля 2020, 13:09 — REGNUM В Московской области на площадке Мастерской управления «Сенеж», входящей в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» проходит семинар совещание по подготовке совместного расширенного заседания президиума Государственного совета Российской федерации и Совета при Президенте Российской федерации по науке и образованию «О повышении роли субъектов Российской федерации в подготовке для экономики и социальной сферы».
В ходе семинара, проходящего в режиме обсуждения в рабочих группах и «мозгового штурма», участники рассматривают предложения, выработанные рабочей группой Государственного совета Российской Федерации по направлению «Образование и наука». Совместно с членами Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию определили приоритетные задачи, решение которых позволит качественно улучшить ситуацию в сфере подготовки кадров для экономики и социальной сферы.
«Рабочая группа по направлению «Образование и наука» при Государственном совете была создана, как и все другие, в начале 2019 года, — рассказал журналистам руководитель группы губернатор Новосибирской области Андрей Травников, — Тогда же перед нами была поставлена задача подготовить предложения по увеличению роли субъектов российской Федерации в развитии научною-образовательного потенциала на своих территориях. И это очень хорошо согласуется с предложениями Президента РФ в его недавнем послании Федеральному Собранию о том, что необходимо повысить роль регионов, губернаторов и Госсовета в государственном управлении».
В ходе семинара-совещания также обсуждаются проблемы адаптации программ обучения к потребностям и вызовам рынка труда, совершенствования механизмов оценки качества образования, обновления списка востребованных на рынке т руда профессий, подготовки современных педагогических кадров.