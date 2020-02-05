Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Председатель оппозиционной фракции «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе 5 февраля перед журналистами назвал депутатов парламентского большинства «зайцами», которые нашли способ не проходить через «коридор позора». Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Лидер фракции отметил, что депутаты пришли в парламент к 9:00, хотя начало пленарного заседания назначено на 14:00.

«Я пришел сюда, чтобы посмотреть на зал, который является убежищем для зайцев, — сказал Гоциридзе. — Это не заседание большинства, а способ пробраться в парламент, избежав прохождения по «коридору позора».

Он добавил, что оппозиция будет протестовать каждый день, пока правящая партия «Грузинская мечта» не проведет выборную реформу или пока не развалится.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиция Грузии ранее объявила, что акция протеста у здания парламента начнется 5 февраля в 10:00.

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