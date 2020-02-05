Москва, , 13:08 — REGNUM В Кремле озабочены тем, чтобы закон об оскорблении власти и государственной символики не применялся избыточно, заявил 5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что «закон был принят для того, чтобы применяться». Вместе с тем в Кремле «не известно о том, что был какой-то анализ правоприменительной практики, который свидетельствовал бы об избыточном применении этого закона», отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России закон, вводящий ответственность за оскорбление символов государственной власти, вступил в силу 29 марта 2019 года. Так, для нарушителей предусмотрены штрафы в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение — штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.